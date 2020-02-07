В составе ПСЖ — 11 самых высокооплачиваемых футболистов Франции

Авторитетное французское издание L'Equipe опубликовало список из

Первые 11 мест занимают футболисты ПСЖ. Самая большая зарплата у Неймара: бразильский нападающий получает чуть более 3 миллионов евро в месяц. Второе место в списке у Кильяна Мбаппе. По сведениям источника, он зарабатывает 1 910 000 евро в месяц. Третье место — у защитника Тиагу Силвы, его зарплата составляет 1,5 миллиона евро в месяц.

В топ-11 по зарплатам также присутствуют Эдинсон Кавани, Маркиньос, Марко Вератти, Анхель Ди Мария, Кейлор Навас, Мауро Икарди, Леандро Паредес и Преснель Кимпембе. Единственный россиянин, выступающий в чемпионате Франции, Александр Головин, не вошел в список 30 самых высокооплачиваемых игроков.

Кроме того, издание сообщило, что у парижан самый высокооплачиваемый тренер чемпионата. Томас Тухель получает 620 тысяч евро за сезон. 0