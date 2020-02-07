Прядкин объяснил необходимость расширения РПЛ до 18 команд

Президент РПЛсчитает, что возможное расширение лиги до 18 команд повысит спортивный уровень чемпионата России.

«По уставу, премьер-лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Но все заинтересованные стороны находятся в тесном контакте.

И в итоге, уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень премьер-лиги, с другой — не разрушит пирамиду всего российского футбола.

Что будет ставиться во главу угла — экономика или спортивная составляющая? Важно то и другое. Нужен баланс.

Хотел бы подчеркнуть, что исследование проводилось совместно PwC и специалистами лиги. Наши сотрудники тоже проделали огромную работу. Изначально рассматривались более 15 вариантов.

Потом остановились на основных пяти. Деление на группы, плей-офф и так далее. Расширение действительно было признано наименее эффективным.

Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная. Поэтому я и говорю о балансе, который нам всем только предстоит нащупать.

Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается», — приводит слова Прядкина «Советский Спорт».

Напомним, 16 января большинство клубов Российской премьер-лиги выступили за расширение до 18 команд. С 1998 года в элитном футбольном дивизионе страны выступают 16 клубов. 0