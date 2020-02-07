ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Барселона» вылетела из Кубка Испании«Барселона» начала проветривать грязное белье на публике
  • 22:55
    • Президент «Баварии»: Роналду слишком стар для нас
  • 22:36
    • Месси не собирается в «Манчестер Сити»
  • 22:13
    • «Химки» дома обыграли «Црвену Звезду»
  • 22:03
    • «Зенит» объявил расписание матчей на турецком сборе
  • 21:31
    • Месси — самый высокооплачиваемый футболист в мире
    Все новости спорта

    Прядкин объяснил необходимость расширения РПЛ до 18 команд

    Футбол РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Президент РПЛ Сергей Прядкин считает, что возможное расширение лиги до 18 команд повысит спортивный уровень чемпионата России.

    Сергей Прядкин
    Сергей Прядкин

    «По уставу, премьер-лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Но все заинтересованные стороны находятся в тесном контакте.

    И в итоге, уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень премьер-лиги, с другой — не разрушит пирамиду всего российского футбола.

    Что будет ставиться во главу угла — экономика или спортивная составляющая? Важно то и другое. Нужен баланс.

    Хотел бы подчеркнуть, что исследование проводилось совместно PwC и специалистами лиги. Наши сотрудники тоже проделали огромную работу. Изначально рассматривались более 15 вариантов.

    Потом остановились на основных пяти. Деление на группы, плей-офф и так далее. Расширение действительно было признано наименее эффективным.

    Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная. Поэтому я и говорю о балансе, который нам всем только предстоит нащупать.

    Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается», — приводит слова Прядкина «Советский Спорт».

    Напомним, 16 января большинство клубов Российской премьер-лиги выступили за расширение до 18 команд. С 1998 года в элитном футбольном дивизионе страны выступают 16 клубов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • 03/02/2020 в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Рома» — «Болонья»
  • 1.60
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ожидать ли нам сенсации в матче на «Олимпико»?
  • «Рома» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • «Алавес» не проиграет дома «Эйбару»?
  • «Алавес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.17
    •
  • Сможет ли «Лилль» продлить победную серию?
  • «Анже» — «Лилль». Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Россия — Финляндия Хоккей Финская шоковая терапия. «Красную машину» разобрали за 7 минутРеакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Финляндии в рамках Евротура 02:270
  • 19:21
    • Чемпион мира назвал «Барселону» клубом клоунов
  • 17:54
    • Названы полуфинальные пары Кубка Испании
  • 17:41
    • Хеведес: С точки зрения финансов, «Зенит» можно сравнить с «Баварией»
    «Тампа-Бэй» Хоккей НХЛ. Три очка Свечникова, два балла Кучерова и дебютная шайба ЛетуноваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 7 февраля 08:350
  • Экспресс дня

  • Забьет ли Холанн в Леверкузене?
  • 3.96
    •
  • 23:25
    • Прядкин объяснил необходимость расширения РПЛ до 18 команд
  • 23:06
    • Швед: «Црвена Звезда» — сильный соперник, который всегда играет на максимуме
  • 22:55
    • Ковальчуком интересуются «Бостон», «Калгари» и «Эдмонтон»
    Неймар Футбол Неймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и РоналдуБразильский нападающий может стать действительно полезным для «Пари Сен-Жермен» Вчера в 13:510
  • 17:32
    • Джано: При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»
  • 15:58
    • «Краснодар» уступил «Виктории» в контрольном матче
  • 15:43
    • Клопп — лучший тренер месяца в АПЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рейнджерс — Баффало
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Спартак — Партизан
  • Футбол
  • Завтра в 14:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Хоккей
  • Завтра в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Леванте — Леганес
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Эвертон — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  1.74
  • Прогноз на матч Фиорентина — Аталанта
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шальке — Падерборн
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Фрайбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 17:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие