Прядкин объяснил необходимость расширения РПЛ до 18 команд

«По уставу, премьер-лига подчиняется РФС, за которым окончательное решение. Как исполком постановит, так и будет. Но все заинтересованные стороны находятся в тесном контакте.
И в итоге, уверен, мы выберем ту модель, которая, с одной стороны, повысит уровень премьер-лиги, с другой — не разрушит пирамиду всего российского футбола.
Что будет ставиться во главу угла — экономика или спортивная составляющая? Важно то и другое. Нужен баланс.
Хотел бы подчеркнуть, что исследование проводилось совместно PwC и специалистами лиги. Наши сотрудники тоже проделали огромную работу. Изначально рассматривались более 15 вариантов.
Потом остановились на основных пяти. Деление на группы, плей-офф и так далее. Расширение действительно было признано наименее эффективным.
Но это если брать исключительно экономическую составляющую. А ведь есть еще спортивная. Поэтому я и говорю о балансе, который нам всем только предстоит нащупать.
Поэтому и продолжаются консультации с РФС. Поспешных решений никто принимать не собирается», — приводит слова Прядкина «Советский Спорт».
Напомним, 16 января большинство клубов Российской премьер-лиги выступили за расширение до 18 команд. С 1998 года в элитном футбольном дивизионе страны выступают 16 клубов. 0