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    УЕФА присвоил Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

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    Представитель Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгения Лапина рассказала о готовности города к проведению чемпионата Европы-2020.

    В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020
    В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020

    «Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», — цитирует Лапину официальный сайт администрации города.

    Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов.

    Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. 0

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