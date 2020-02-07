УЕФА присвоил Санкт-Петербургу наивысшую степень готовности к Евро-2020

В Санкт-Петербурге пройдут четыре матча Евро-2020
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«Представители УЕФА довольны качеством подготовки города, дали нам зеленую, наивысшую степень готовности. Мы, конечно, этому тоже бесконечно рады, пристальное внимание как обычно уделяем обеспечению безопасности при проведении такого крупного мероприятия», — цитирует Лапину официальный сайт администрации города.
Напомним, в Санкт-Петербурге пройдут три матча группового этапа Евро-2020, а также один из четвертьфиналов.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля. 0