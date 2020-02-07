Месси не собирается в «Манчестер Сити»

Как сообщает Sky Sports,хочет остаться ви не собирается переходить в

Аргентинец изъявил желание остаться в каталонском клубе как минимум до конца его контракта. Слухи о том, что форвард может покинуть «Барселону» появились после возникновения конфликта с Эриком Абидалем, который является спортивным директором «блауграна».

Конфликт пришлось решать президенту «Барселоны» Жозепу Бартомеу, который провел отдельную беседу как с Месси, так и с Абидалем.

Напомним, что контракт Месси с «сине-гранатовыми» действует до конца июня 2021 года. 0