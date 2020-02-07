Джано: При Кононове я понял, что это уже не тот «Спартак»

Бывший полузащитникрассказал о том, как проходили его последние годы в команде, а также игрок высказался об отношениях с

«Когда поняли, что история со "Спартаком" близка к завершению? Ещё при Кононове. Когда он пришёл в "Спартак", мы поговорили. Он сказал мне, что я буду играть. Когда тренер такое говорит, ты ждёшь. Я продолжал тренироваться, верил, что вот-вот меня начнут ставить. Но время шло, а он по-прежнему не выпускал меня. При этом я был в форме, у меня ничего не болело. Тогда я начал понимать: надо что-то делать.

Уходить было нелегко. "Спартак" дал мне всё. Я прилетел сюда 15-летним парнишкой. Сейчас многие спрашивают: "Почему не уходил раньше?" А я не уходил потому, что до Кононова в "Спартаке" был Каррера, и это был лучший "Спартак", за который я играл. Мы стали чемпионами, я попадал в основу и конкурировал. Ни разу не было такого, чтобы я пять матчей подряд не выходил на поле. И даже три матча подряд. Но при Кононове я понял, что это уже не тот "Спартак". И что мне тут делать, если на меня не рассчитывают? Я решил, что надо уходить. Но для этого надо было дождаться предложений», — цитирует футболиста «Чемпионат». 0