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    Хеведес: С точки зрения финансов, «Зенит» можно сравнить с «Баварией»

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    Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес сравнил «Зенит» с «Баварией» и провел между клубами аналогию сточки зрения финансов.

    Бенедикт Хеведес
    Бенедикт Хеведес

    «Прессу я не читаю, потому что не знаю языка. Поэтому всё, что там пишут, проходит мимо меня. Но то, что к "Зениту" особое отношение, я почувствовал в повседневной жизни, в общении с другими футболистами. Я чувствую, что к этому клубу повышенное внимание.

    Что касается финансового вопроса, то можно провести прямую аналогию с "Баварией". "Зенит" может позволить себе всех лучших игроков. Там очень большой оборот денег. Такое в Германии может позволить только "Бавария".

    Единственное, сейчас дортмундская "Боруссия" может немножко составить конкуренцию, но не всегда её выдерживает. Поэтому да, по финансовым возможностям "Зенит" в России — это как "Бавария" в Германии», — цитирует центрбека Sports24. 0

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