Хеведес: Трансфер Смолова повлияет на «Локомотив», у нас не так много нападающих

Немецкий защитник «Локомотива»рассказал о том, как идет подготовка к весенней части сезона, и есть ли шансы догнатьв чемпионате России.

«Очень хорошо, что у нас на сборах проходят товарищеские игры — мы проверяем силы, узнаем свой потенциал.

Сейчас я очень рад, что такой турнир организован в Катаре, более того, мы играем с российскими командами, это будет очень для нас полезно, и, в принципе, наш упор сейчас на то, чтобы в оптимальной форме выйти на матч с "Зенитом".

Ни в коем случае не допускаем мысли о том, что чемпионат закончен. Нас не следует списывать со счетов, но давайте смотреть правде в глаза: у "Зенита" очень хороший задел, очень хорошее преимущество.

Многое будет зависеть от того, как мы начнем чемпионат. Нам крайне необходимо хорошо стартовать после паузы, набирать свои очки. Мы будем бороться до последнего.

Трансфер Смолова повлияет на "Локомотив", потому что у нас не такая большая скамейка нападающих. Когда вернется Фарфан, мы не знаем. Будем надеяться, что он как можно быстрее сможет выйти на поле.

Жаль терять такого классного игрока, как Смолов. Но это его личное решение. И я могу его только уважать как спортсмен. Буду следить за ним в испанском чемпионате и желать только самого лучшего. Пусть добивается там успехов.

Алексей Миранчук — молодой футболист, который всегда готов учиться и может значительно прибавить. В любом европейском чемпионате это будет очень качественный игрок, он везде сможет спокойно играть.

Другой вопрос, когда он сам выберет для себя тот необходимый момент, чтобы переехать в Европу», — отметил Хеведес в интервью Sport24.

31-летний Хеведес выступает за «Локомотив» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч.

В последнем туре Кубка Матч Премьер 8 февраля «Спартак» сыграет с «Партизаном», а 9 февраля состоится матч «Ростов» — «Локомотив».

«Спартак» с 4 очками лидирует в турнире. У «Ростова» и «Локомотива» — по 3, а в активе «Партизана» — 2. 0