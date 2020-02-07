РФС одобрил реформу Кубка России
РФС
Комитет предложил исполкому организации на очередном заседании рассмотреть проект реформирования структуры проведения Кубка России по футболу на спортивный сезон-2020/21.
Ранее клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) с перевесом в один голос проголосовали за реформу Кубка России.
Помимо этого, комитет профессионального футбола рекомендовал Ассоциации Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) совместно с клубами ПФЛ дополнительно рассмотреть возможные варианты структуры проведения первенства России по футболу среди команд ПФЛ с сезона-2020/21 и поддержал проекты реформ юношеских футбольных лиг и первенства России среди молодежных команд (с участием не более двух игроков старше возрастного ограничения в сезоне-2020/21). 0