Черчесов: Переход Соболева в «Спартак» — это плюс для сборной

Главный тренер сборной Россииоценил переход в «Спартак» нападающего

На пресс-конференции перед последними матчами отбора на Евро-2020 он сказал, что Соболев недостаточно себя проявил, поэтому его не вызвали.

«Есть вопрос — и есть ответ. Но если игрока нет в сборной, я это стараюсь объяснять. Футболист может прочитать это так же, как обычный болельщик, и сделать для себя выводы.

Интересно будет на него посмотреть в "Спартаке", тем более он сыграет с "Локомотивом". Кстати, Леонид Арнольдович Федун тоже здесь, мы с ним обменялись мнениями по поводу перехода.

Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьезной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьезные задачи — выиграть чемпионство, Кубок.

В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс.

А как Соболев себя проявит в "Спартаке" и насколько поможет клубу, покажет время», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0