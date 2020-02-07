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    Черчесов: Переход Соболева в «Спартак» — это плюс для сборной

    Футбол Сборная России Футбол России Спартак
    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов оценил переход в «Спартак» нападающего Александра Соболева.

    Станислав Черчесов
    Станислав Черчесов

    На пресс-конференции перед последними матчами отбора на Евро-2020 он сказал, что Соболев недостаточно себя проявил, поэтому его не вызвали.

    «Есть вопрос — и есть ответ. Но если игрока нет в сборной, я это стараюсь объяснять. Футболист может прочитать это так же, как обычный болельщик, и сделать для себя выводы.

    Интересно будет на него посмотреть в "Спартаке", тем более он сыграет с "Локомотивом". Кстати, Леонид Арнольдович Федун тоже здесь, мы с ним обменялись мнениями по поводу перехода.

    Я сказал прямо: для сборной это хорошо. Парень оказывается в более серьезной конкурентной среде, в клубе статусом выше. Где принято ставить серьезные задачи — выиграть чемпионство, Кубок.

    В такой обстановке качества проявляются быстрее и нам будет проще правильно футболиста оценить. Для сборной это плюс.

    А как Соболев себя проявит в "Спартаке" и насколько поможет клубу, покажет время», — приводит слова Черчесова «Спорт-Экспресс». 0

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