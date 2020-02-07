Альба: Абидаль должен понимать, что происходит в раздевалке

Защитникпрокомментировал ситуацию с конфликтом между спортивным директором клубаи форвардом команды

«Барселону» и так повсюду поливают грязью, так что мы не должны лить грязь сами на себя. Абидаль сам был футболистом, поэтому он должен понимать, что происходит в раздевалке и как себя чувствуют игроки«, — цитирует Альбу Goal.com.

Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Абидаля и Месси. Причиной тому послужило высказывание Абидаля, который заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси. Последний потребовал назвать фамилии игроков, иначе Абидаль порочит честь всех футболистов. 0