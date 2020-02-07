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    Альба: Абидаль должен понимать, что происходит в раздевалке

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    Защитник «Барселоны» Жорди Альба прокомментировал ситуацию с конфликтом между спортивным директором клуба Эриком Абидалем и форвардом команды Лионелем Месси.

    Жорди Альба
    Жорди Альба

    «Барселону» и так повсюду поливают грязью, так что мы не должны лить грязь сами на себя. Абидаль сам был футболистом, поэтому он должен понимать, что происходит в раздевалке и как себя чувствуют игроки«, — цитирует Альбу Goal.com.

    Ранее в СМИ появилась информация о конфликте Абидаля и Месси. Причиной тому послужило высказывание Абидаля, который заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

    После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси. Последний потребовал назвать фамилии игроков, иначе Абидаль порочит честь всех футболистов. 0

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