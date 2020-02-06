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    Фетисов: Предложение «Спартака» по Соболеву было самым выгодным

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    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов рассказал о переходе нападающего Александра Соболева в «Спартак».

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «По условиям соглашения с московским "Спартаком" мы не можем раскрывать финансовые подробности сделки.

    Скажу еще раз, что предложение "Спартака" было самым выгодным, и мы на совете директоров его приняли.

    Сразу несколько клубов интересовались Соболевым, мы, в свою очередь, очень хотели сохранить Александра в команде и тоже сделали ему достойное предложение на значительно более выгодных условиях.

    Но он принял свое решение, мы с уважением относимся к его выбору и желаем ему успехов в футбольной карьере», — приводит слова Фетисова ТАСС.

    Напомним, «Спартак» взял Соболева в аренду до конца сезона, после чего может выкупить права на игрока. 22-летний нападающий присоединился к «Спартаку» на сборе в Катаре.

    В нынешнем сезоне он забил десять голов и сделал три результативные передачи в 18 матчах за «Крылья Советов». 0

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