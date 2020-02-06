Слуцкий: Счет крупный, но качество игры было среднее

Главный тренер «Рубина»оценил игру команды в товарищеском матче против(3:0).

«Был сильный ветер, а ветер — это самое худшее, что может быть для игры в футбол. Поэтому не все получалось.

Плюс у нас Зуев играл на позиции левого защитника, первую игру проводил Абильдгор в опорной зоне, который только пару дней в команде, несколько футболистов вернулись после длинных травм, например, Игнатьев.

Поэтому наверно ждать сверхвысокого качества было тяжело. Какими-то эпизодами что-то получалось, что-то понравилось, какими-то эпизодами что-то не понравилось.

Счет обманчив, потому что у нас особенно на первом сборе были игры высокие по качеству, но там преимущество в счете не отражало преимущество на поле. А сегодня счет крупный, но на самом деле качество игры было очень среднее.

Мы определились с голкипером, просто неправильно, когда на сборах все матчи играет один вратарь. Следующую игру будет играть Дюпин, а на последнем сборе мы распределим функции между вратарями.

Пока задача такая, чтобы два вратаря (между тремя трудно распределить практику) получали игровое время», — цитирует тренера официальный сайт «Рубина». 0