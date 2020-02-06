Семин: Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с «Локомотивом»

Главный тренер «Локомотив»прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что защитникготов продлить контракт с клубом.

По данным СМИ, хорват готов заключить контракт по схеме 1+1 и согласился на понижение своей зарплаты в два раза.

«Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с "Локомотивом". Был бы я рад, если б он остался еще на пару лет в клубе? Не готов ответить на этот вопрос.

Опережать события не будем», — заявил Юрий Павлович в интервью Sport24.ru.

Чорлука играет за «Локомотив» с июня 2012 года. На его счету 201 матч и восемь голов в составе железнодорожников.

В нынешнем сезоне 34-летний защитник сыграл 25 матчей с учетом всех турниров. Его действующий контракт заканчивается 30 июня. 0