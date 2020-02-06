ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    НеймарНеймар снова веселится. Его больше не обременяет погоня за Месси и Роналду
  • 17:56
    • Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»
  • 17:16
    • Солдатова опровергла информацию о попытке суицида
  • 17:03
    • «Краснодар» хочет арендовать нападающего «Бордо»
  • 15:20
    • Клубы АПЛ вернули прежний срок летнего трансферного окна
  • 14:35
    • СМИ: Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»
    Все новости спорта

    Семин: Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с «Локомотивом»

    Футбол Локомотив РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что защитник Ведран Чорлука готов продлить контракт с клубом.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    По данным СМИ, хорват готов заключить контракт по схеме 1+1 и согласился на понижение своей зарплаты в два раза.

    «Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с "Локомотивом". Был бы я рад, если б он остался еще на пару лет в клубе? Не готов ответить на этот вопрос.

    Опережать события не будем», — заявил Юрий Павлович в интервью Sport24.ru.

    Чорлука играет за «Локомотив» с июня 2012 года. На его счету 201 матч и восемь голов в составе железнодорожников.

    В нынешнем сезоне 34-летний защитник сыграл 25 матчей с учетом всех турниров. Его действующий контракт заканчивается 30 июня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Главная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
  • 00:45
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» выбить «Атлетик» из Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Удачно ли выступит Россия в Хельсинки?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как «Реал» сыграет в четвертьфинале Кубка Испании?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Лионель Месси Футбол Дело чести. Почему Месси раскритиковал Абидаля и к чему это приведет?В «Барселоне» разгорелся конфликт между Лео Месси и спортивным директором Эриком Абидалем Вчера в 16:330
  • 09:24
    • «Кристал Пэлас» возобновил интерес к Чалову
  • 19:58
    • Робинсон вернулся в «Химки»
  • 19:55
    • «Оренбург» обыграл «Спартак» из Юрмалы
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду Футбол Зидан ведет «Реал» к новым вершинамЧто светит королевскому клубу? Вчера в 06:370
  • Экспресс дня

  • Продолжит ли «Рому» штормить?
  • 3.30
    •
  • 19:40
    • Слуцкий: Счет крупный, но качество игры было среднее
  • 19:21
    • Семин: Я не знаю, продлит ли Чорлука контракт с «Локомотивом»
  • 18:58
    • Фетисов: Предложение «Спартака» по Соболеву было самым выгодным
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Хет-трик Овечкина, два очка Ничушкина, Задорова и Кучерова, шайба АнисимоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля Вчера в 08:330
  • 18:51
    • Кокорин: Моё будущее зависит только от меня
  • 18:35
    • Слуцкий прокомментировал интерес «Рубина» к Кокорину
  • 18:08
    • «Ахмат» в товарищеском матче обыграл «Лудогорец»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 22:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Рома — Болонья
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.96
  • Прогноз на матч Анже — Лилль
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.17
  • Прогноз на матч Алавес — Эйбар
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 7 февраля
  • Завтра в 23:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие