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    Семак: Думаю, что с каждым матчем Малком будет выглядеть сильнее

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказал мнение об игре Малкома в контрольном матче против «Сабуртало» (4:0).

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Он тренируется в общей группе и сегодня вышел на 30 минут. Ему обязательно нужна игровая практика, чтобы потихоньку набирать.

    Он полгода не играл, и естественно, сегодня нужно было почувствовать ритм матча. Плюс, сегодня игра была достаточно непростая — и по интенсивности, и по агрессивности.

    Самое важное — что он здоров, что получил игровую практику. Думаю, что с каждым матчем он будет выглядеть сильнее и набирать форму.

    По плану мы хотели дать ему от 20 до 30 минут в зависимости от того, как он будет себя чувствовать. Это запланированная изначально замена.

    Когда будет готов сыграть 90 минут? Посмотрим. Я думаю, что в следующем матче мы дадим ему 45 минут и надеюсь, что на сборах в Турции он уже сможет сыграть полноценный матч или два», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

    Добавим, что 9 февраля «Зенит» проведет в Испании товарищеский матч против московского ЦСКА. 0

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