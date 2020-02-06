Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»

Нападающий «Барселоны»настаивает на существенных изменениях в структуре клуба, информирует El Chiringuito TV.

В частности, аргентинец надеется, что нынешний президент Жозеп Мария Бартомеу покинет свой пост.

Также Месси хотел бы, чтобы команду тренировал его бывший одноклубник Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд».

Хави мог возглавить «Барселону» этой зимой, но отказался от такой возможности, поэтому клуб пригласил Кике Сетьена.

Ранее стало известно о том, что у Месси возник конфликт со спортивным директором Эриком Абидалем. Появилась информация, что нападающий может уйти из клуба. 0