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    Месси надеется на уход Бартомеу из «Барселоны»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси настаивает на существенных изменениях в структуре клуба, информирует El Chiringuito TV.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    В частности, аргентинец надеется, что нынешний президент Жозеп Мария Бартомеу покинет свой пост.

    Также Месси хотел бы, чтобы команду тренировал его бывший одноклубник Хави, который возглавляет катарский «Аль-Садд».

    Хави мог возглавить «Барселону» этой зимой, но отказался от такой возможности, поэтому клуб пригласил Кике Сетьена.

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