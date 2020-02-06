Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона

Капитанразозлен последними событиями вокруг клуба и может покинуть команду в конце сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как передает источник, аргентинец недоволен тем, что он несет ответственность за все происходящее. Также форвард раздражен заявлением спортивного директора клуба Эрика Абидаля, что не все футболисты были довольны экс-тренером Эрнесто Вальверде, что негативно сказывалось на эффективности игроков.

Отмечается, что у Месси в контракте имеется пункт, который позволит ему уйти бесплатно в конце сезона, несмотря на то, что его текущее соглашение с каталонцами действует до 2021 года.

Этой ситуацией может воспользоваться «Манчестер Сити», который начал рассматривать возможность приглашения аргентинской звезды в клуб АПЛ.

La prima pagina della #Gazzetta di oggi

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😱 Mal Messi: la Pulce può lasciare il Barça a giugno

⚽️ Il derby degli opposti: -3 a Inter-Milan

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