ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Никита МедведевГлавная замена Семина не дала Тедеско выиграть трофей в Дохе
  • 09:24
    • «Кристал Пэлас» возобновил интерес к Чалову
  • 08:02
    • «Денвер» переиграл «Юту», «Торонто» вырвал победу у «Индианы»
  • 01:54
    • «Челси» сыграет с «Ливерпулем» в 1/8 финала Кубка Англии
  • 01:04
    • «Тоттенхэм» вышел в 1/8 финала Кубка Англии
  • 00:47
    • «Бавария» обыграла «Хоффенхайм» и вышла в четвертьфинал Кубка Германии
    Все новости спорта

    Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона

    Футбол Трансферы Футбол Англии Манчестер Сити Футбол Испании Барселона
    Капитан «Барселоны» Лионель Месси разозлен последними событиями вокруг клуба и может покинуть команду в конце сезона, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Лионель Месси
    Лионель Месси

    Как передает источник, аргентинец недоволен тем, что он несет ответственность за все происходящее. Также форвард раздражен заявлением спортивного директора клуба Эрика Абидаля, что не все футболисты были довольны экс-тренером Эрнесто Вальверде, что негативно сказывалось на эффективности игроков.

    Отмечается, что у Месси в контракте имеется пункт, который позволит ему уйти бесплатно в конце сезона, несмотря на то, что его текущее соглашение с каталонцами действует до 2021 года.

    Этой ситуацией может воспользоваться «Манчестер Сити», который начал рассматривать возможность приглашения аргентинской звезды в клуб АПЛ.

    0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферное окно в Европе. Победители и неудачники
  • 04/02/2020 в 13:53
    •
  • Прогноз
  • «Атлетик» — «Барселона»
  • 1.77
  • Сегодня в 23:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли «Барселона» выбить «Атлетик» из Кубка Испании?
  • «Атлетик» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.77
    •
  • Удачно ли выступит Россия в Хельсинки?
  • Финляндия — Россия. Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
  • Как «Реал» сыграет в четвертьфинале Кубка Испании?
  • «Реал» — «Реал Сосьедад». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча кряду Футбол Зидан ведет «Реал» к новым вершинамЧто светит королевскому клубу? Вчера в 06:370
  • 09:55
    • Месси может покинуть «Барселону» в конце сезона
  • 08:36
    • Российский вратарь «Рейнджерс» установил рекорд среди голкиперов-новичков
  • 09:39
    • «Арарат» исключен из числа участников ПФЛ
    Павел Мамаев Футбол «Ростов» заиграл. Мамаев идеально вписался в команду Карпина«Желто-синие» на Кубке «Матч Премьер» без особых проблем разобрались с «Партизаном» 04/02/2020 в 23:180
  • Экспресс дня

  • Пройдут ли «Барса» и «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 2.94
    •
  • 09:08
    • «Клипперс» дома переиграли «Майами»
  • 08:53
    • «Лацио» повторил рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Италии
  • 08:20
    • Моуринью: «Саутгемптон» был лучше «Тоттенхэма»
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес» Хоккей НХЛ. Хет-трик Овечкина, два очка Ничушкина, Задорова и Кучерова, шайба АнисимоваОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 5 февраля Вчера в 08:330
  • 07:46
    • Алли: «Тоттенхэм» заслуживает победы в Кубке Англии
  • 07:04
    • Мартинелли признан лучшим игроком «Арсенала» в январе
  • 20:04
    • «Локомотив» по пенальти победил «Спартак» в Катаре
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.69
  • Прогноз на матч Финляндия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Реал — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Атлетик — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.94
  • Экспресс дня 6 февраля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Филадельфия — Нью-Джерси
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Тампа-Бэй — Питтсбург
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Айлендерс — Лос-Анджелес
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие