Семин: Гильерме, может быть, будет играть в следующем матче

«Мало замен потому, что мы уже должны немножко больше играть. Подошла та ситуация, когда игроки должны выходить на другой уровень, поэтому они получили больше игрового времени.
Неудачное начало второго тайма? Я думаю, что дело в "Спартаке". Они были быстрее, чем наши игроки. Но потом, в дальнейшем, мы переломили игру. Был равный второй тайм.
По атаке Влад Игнатьев пошел до конца, поэтому он оказался там, когда забивал гол. Хорошая передача и насыщение штрафной красно-белых.
Состояние Антона Миранчука? По-моему, ситуация более менее нормальная. Ушиб того места, где был перелом. Вторичного перелома нет.
Для себя этот цикл сделали игровым. Будем в большей степени играть основными игроками. Гильерме, может быть, будет играть в следующем матче», — сказал Семин в эфире телеканала «Матч Премьер». 0