Ребров: Тедеско требует много прессинговать

Вратарь «Спартак»прокомментировал результат матч сво втором туре Кубка Париматч Премьер.

«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти (2:4) после того, как основное время завершилось вничью 1:1.

«Неправильно говорить, что появилось что-то новое с приходом Тедеско. У каждого есть свои комбинации.

Является ли гол Гапонова одной из них? Не могу раскрывать все секреты. Гапонов чаще получает по шее от нас, опытных ребят, чем забивает. Значит — не зря.

Ребята провели хорошо второй тайм. В атаке создавали моменты, и острых моментов у наших ворот не было.

Тедеско требует много прессинговать. У ребят не все сразу укладывается в голове, но потихоньку у них начинает получаться. Мы видели это во втором тайме», — отметил Ребров в интервью «Советскому Спорту».

«Спартак» с 4 очками лидирует в турнире. У «Ростова» и «Локомотива» — по 3, а в активе «Партизана» — 2. 0