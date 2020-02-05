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    Игнатьев: «Локомотив» приложит все усилия для успешного выступления в весенней части РПЛ

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    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев рассказал о подготовке к возобновлению сезона.

    Владислав Игнатьев
    Владислав Игнатьев

    «Тренируемся в двухразовом режиме. Сборы — это не самое простое время. Главное — выдержать нагрузку и хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата. Сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в весенней части РПЛ. Лучше играть в еврокубках, чем проводить товарищеские матчи. Но раз не удалось пробиться в плей-офф, будем проходить три сбора.

    С годами тяжелее скорее с психологической точки зрения. Непросто уезжать надолго из дома, когда там тебя ждут близкие люди. Три сбора по две недели — это достаточно долго. В целом если в отпуске выполнять индивидуальную работу, которую тебе дает тренер, то на первых сборах не так тяжело.

    Максимум два-три дня стрессовых получается. А потом уже набираешь форму и становится легче. Если профессионально относиться к своему делу, следить за своим здоровьем, режимом и восстановлением, можно еще долго-долго играть», — цитируют Игнатьева «Известия». 0

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