Игнатьев: «Локомотив» приложит все усилия для успешного выступления в весенней части РПЛ

Защитникрассказал о подготовке к возобновлению сезона.

«Тренируемся в двухразовом режиме. Сборы — это не самое простое время. Главное — выдержать нагрузку и хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата. Сделаем все возможное, чтобы успешно выступить в весенней части РПЛ. Лучше играть в еврокубках, чем проводить товарищеские матчи. Но раз не удалось пробиться в плей-офф, будем проходить три сбора.

С годами тяжелее скорее с психологической точки зрения. Непросто уезжать надолго из дома, когда там тебя ждут близкие люди. Три сбора по две недели — это достаточно долго. В целом если в отпуске выполнять индивидуальную работу, которую тебе дает тренер, то на первых сборах не так тяжело.

Максимум два-три дня стрессовых получается. А потом уже набираешь форму и становится легче. Если профессионально относиться к своему делу, следить за своим здоровьем, режимом и восстановлением, можно еще долго-долго играть», — цитируют Игнатьева «Известия». 0