«Динамо» — «Металлург»: счет матча 1:0, обзор гола

Единственный гол на 39-й минуте забил Максимилиан Филипп.
Для «Динамо» матч против «Металлурга» стал вторым за сегодня. Ранее команда Кирилла Новикова со счетом 2:1 обыграла латвийский «Вентспилс».
«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка в 19 турах.
«Металлург» из Бекабада в прошлогоднем чемпионате Узбекистана финишировал на пятой позиции.
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«Динамо» — «Металлург Бк» — 1:0 (1:0)
Гол: Филипп, 39«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Рыков, Шуньич, Ордец (Зорин, 77), Паршивлюк (Соснин, 77), Нойштедтер (Денисов, 77), Юсупов (Игбун, 62), Шиманьски (Панченко, 69), Филипп, Комличенко (Хильемарк, 77)