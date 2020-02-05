«Динамо» — «Металлург»: счет матча 1:0, обзор гола

Московскоена тренировочном сборе в Турции провело контрольный матч против клубаиз Узбекистана — 1:0.

Единственный гол на 39-й минуте забил Максимилиан Филипп.

Для «Динамо» матч против «Металлурга» стал вторым за сегодня. Ранее команда Кирилла Новикова со счетом 2:1 обыграла латвийский «Вентспилс».

«Динамо» занимает восьмое место в РПЛ, набрав 24 очка в 19 турах.

«Металлург» из Бекабада в прошлогоднем чемпионате Узбекистана финишировал на пятой позиции.