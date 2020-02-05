ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча крядуЗидан ведет «Реал» к новым вершинам
  • 15:16
    • «Флуминенсе» отказал ЦСКА в продаже форварда
  • 13:31
    • В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022
  • 13:14
    • Экс-защитник «Авангарда» Медведев завершил карьеру
  • 12:57
    • СМИ: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре
  • 12:44
    • «Динамо» обыграло «Вентспилс» в контрольном матче
    Все новости спорта

    «Флуминенсе» отказал ЦСКА в продаже форварда

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Трансферы Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    «Флуминенсе» ответил отказом на предложение ЦСКА продать нападающего Маркоса Пауло. Об этом сообщает Globoesporte.

    Маркос Пауло
    Маркос Пауло

    Сообщается, что ЦСКА предлагал семь миллионов евро за 50 процентов прав на игрока. Руководство «Флу» не намерено возвращаться к этому вопросу. Они считают, что смогут выручить за игрока больше в следующие трансферные окна.

    Сам футболист также не проявил интереса к такому предложению. Он предпочитает дождаться предложения из европейского топ-чемпионата.

    19-летний игрок провел 30 матчей за «Флуминенсе» и забил шесть мячей.

    ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраля
  • 03/02/2020 в 20:02
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • 1.65
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Локо» безвыигрышную серию в матчах со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» должна выиграть, но «Хоффенхайм» проблем доставит
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Лацио» прервать беспроигрышную серию «Вероны»?
  • «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эрлинг Холанд Футбол Трансферное окно в Европе. Победители и неудачникиКто преуспел в январе, а кто упустил возможность усилиться? Вчера в 13:530
  • 11:15
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 07:03
    • Прядкин — единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ
  • 14:57
    • Гран-при Китая в новом сезоне Формулы-1 отменен из-за коронавируса
    Фати стал героем матча «Барселоны» Футбол Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Леванте» 03/02/2020 в 23:130
  • Экспресс дня

  • Пройдут ли «Барса» и «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 2.94
    •
  • 14:42
    • Кейн еще может сыграть в текущем сезоне АПЛ
  • 14:29
    • Гвардиола ждет от «Ман Сити» подписания двух защитников летом
  • 14:15
    • Абидаль встретится с президентом «Барселоны» из-за конфликта с Месси
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраляПокинет ли Англию вингер «Челси», переманит ли Бэкхем форварда «Барселоны», усилится ли ЦСКА форвардом сборной Чехии и другие трансферные новости последних дней 03/02/2020 в 20:020
  • 13:58
    • «Брешиа» уволила Корини во второй раз за сезон
  • 13:44
    • ЦСКА хочет усилиться форвардом «Фламенго»
  • 12:29
    • Ромеро летом покинет «Манчестер Юнайтед»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ферль — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брест — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тулуза — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реймс — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Монпелье — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лион — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие