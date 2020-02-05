«Флуминенсе» отказал ЦСКА в продаже форварда

ответил отказом на предложениепродать нападающего. Об этом сообщает Globoesporte.

Сообщается, что ЦСКА предлагал семь миллионов евро за 50 процентов прав на игрока. Руководство «Флу» не намерено возвращаться к этому вопросу. Они считают, что смогут выручить за игрока больше в следующие трансферные окна.

Сам футболист также не проявил интереса к такому предложению. Он предпочитает дождаться предложения из европейского топ-чемпионата.

19-летний игрок провел 30 матчей за «Флуминенсе» и забил шесть мячей.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0