ЦСКА хочет усилиться форвардом «Фламенго»

хочет взять в аренду нападающего

Московский клуб уже вступил в переговоры по переходу футболиста, передает «Чемпионат».

19-летний Маркос Пауло является воспитанником «Флуминенсе». В прошлом сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Бразилии (16 — в основном составе), в которых стал автором четырех забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

Футболист играет на позиции центрального нападающего. Контракт форварда с бразильским клубом действует до лета 2021 года.

ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0