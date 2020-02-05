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    ЦСКА хочет усилиться форвардом «Фламенго»

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    ЦСКА хочет взять в аренду нападающего «Флуминенсе» Маркоса Пауло Косту ду Насименто.

    Маркос Пауло
    Маркос Пауло

    Московский клуб уже вступил в переговоры по переходу футболиста, передает «Чемпионат».

    19-летний Маркос Пауло является воспитанником «Флуминенсе». В прошлом сезоне форвард принял участие в 24 матчах чемпионата Бразилии (16 — в основном составе), в которых стал автором четырех забитых мячей и отдал четыре результативные передачи.

    Футболист играет на позиции центрального нападающего. Контракт форварда с бразильским клубом действует до лета 2021 года.

    ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвертое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги. 0

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