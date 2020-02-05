ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Реал» Зидана не проигрывает 22 матча крядуЗидан ведет «Реал» к новым вершинам
  • 13:44
    • ЦСКА хочет усилиться форвардом «Фламенго»
  • 13:31
    • В ФИФА не подтвердили отстранение России от ЧМ-2022
  • 13:14
    • Экс-защитник «Авангарда» Медведев завершил карьеру
  • 12:57
    • СМИ: Россия не сможет выступить на ЧМ-2022 в Катаре
  • 12:44
    • «Динамо» обыграло «Вентспилс» в контрольном матче
    Все новости спорта

    Гвардиола ждет от «Ман Сити» подписания двух защитников летом

    Футбол Манчестер Сити Футбол Англии Англия. Премьер-лига Трансферы Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола хочет усилить центр обороны в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

    Хосеп Гвардиола
    Хосеп Гвардиола

    По информации источника, Гвардиола летом хочет приобрести двух центральных защитников. Кроме того, специалист хочет видеть в составе нового атакующего игрока (особенно в случае, если хавбек Лерой Сане покинет «Сити»).

    Однако главной заботой Гвардиолы остается число пропущенных его командой голов. Он считает, что проблема в том, что прошлым летом «Сити» не купил игрока вместо Венсана Компани, который покинул клуб.

    Сообщается, что «Сити» следит за прогрессом защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который только в ноябре дебютировал в основе своей команды. Кроме того, «Сити» наблюдает за 22-летним защитником «Бенфики» Рубеном Диашем, игроком «Интера» Миланом Шкриньяром и выступающим за «Брайтон» Льюисом Данком 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Провал в Лондоне. Великолепный «Манчестер Сити» сбился с пути
  • 03/02/2020 в 13:29
    •
  • Прогноз
  • «Спартак» — «Локомотив»
  • 1.65
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Локо» безвыигрышную серию в матчах со «Спартаком»?
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • «Бавария» должна выиграть, но «Хоффенхайм» проблем доставит
  • «Бавария» — «Хоффенхайм». Прогноз и ставки
  • 1.83
    •
  • Сможет ли «Лацио» прервать беспроигрышную серию «Вероны»?
  • «Лацио» — «Верона». Прогноз и ставки
  • 2.11
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Эрлинг Холанд Футбол Трансферное окно в Европе. Победители и неудачникиКто преуспел в январе, а кто упустил возможность усилиться? Вчера в 13:530
  • 11:15
    • Овечкин — первая звезда дня в НХЛ
  • 07:03
    • Прядкин — единственный кандидат на перевыборах президента РПЛ
  • 14:57
    • Гран-при Китая в новом сезоне Формулы-1 отменен из-за коронавируса
    Фати стал героем матча «Барселоны» Футбол Победа над «Леванте» не скрыла море проблем «Барселоны»Реакция прессы на матч «Барселона» — «Леванте» 03/02/2020 в 23:130
  • Экспресс дня

  • Пройдут ли «Барса» и «Реал» в полуфинал Кубка Короля?
  • 2.94
    •
  • 14:42
    • Кейн еще может сыграть в текущем сезоне АПЛ
  • 14:29
    • Гвардиола ждет от «Ман Сити» подписания двух защитников летом
  • 14:15
    • Абидаль встретится с президентом «Барселоны» из-за конфликта с Месси
    Виллиан Футбол Трансферный дайджест. 28 января — 3 февраляПокинет ли Англию вингер «Челси», переманит ли Бэкхем форварда «Барселоны», усилится ли ЦСКА форвардом сборной Чехии и другие трансферные новости последних дней 03/02/2020 в 20:020
  • 13:58
    • «Брешиа» уволила Корини во второй раз за сезон
  • 12:29
    • Ромеро летом покинет «Манчестер Юнайтед»
  • 12:22
    • Кононов возглавил «Ригу»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.65
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Байер — Штутгарт
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Ферль — Унион
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Брест — Бордо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Тулуза — Страсбур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Реймс — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.20
  • Прогноз на матч Монпелье — Мец
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Лион — Амьен
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Бавария — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Лацио — Верона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.74
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Экспресс дня 5 февраля
  • Сегодня в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие