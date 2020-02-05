Гвардиола ждет от «Ман Сити» подписания двух защитников летом

Главный тренерхочет усилить центр обороны в летнее трансферное окно, сообщает The Times.

По информации источника, Гвардиола летом хочет приобрести двух центральных защитников. Кроме того, специалист хочет видеть в составе нового атакующего игрока (особенно в случае, если хавбек Лерой Сане покинет «Сити»).

Однако главной заботой Гвардиолы остается число пропущенных его командой голов. Он считает, что проблема в том, что прошлым летом «Сити» не купил игрока вместо Венсана Компани, который покинул клуб.

Сообщается, что «Сити» следит за прогрессом защитника «Вильярреала» Пау Торреса, который только в ноябре дебютировал в основе своей команды. Кроме того, «Сити» наблюдает за 22-летним защитником «Бенфики» Рубеном Диашем, игроком «Интера» Миланом Шкриньяром и выступающим за «Брайтон» Льюисом Данком 0