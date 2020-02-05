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    «Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром»

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    Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче на тренировочных сборах сыграл вничью с «Железничаром» из Боснии и Герцеговины — 2:2.

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    Грозненцы дважды вели в счете, но не смогли удержать преимущество несмотря на то, что на 36-й и 56-й минутах с поля были удалены два футболиста «Желизничара».

    Следующий товарищеский матч клуб из Чечни проведет 6 февраля против болгарского «Лудогорца».

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Ахмат» — «Железничар» — 2:2 (0:0)
    Голы: 48 (1:0). Лендрич, 68 (1:1). Митришев, 71 (2:1). Штилич, 80 (2:2)«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Адамов, Кармаев, Кадыров, Гащенков, Харин, Хакиев, Садулаев, Митришев, МбенгУдаления: (Железничар), 36. (Железничар), 56
    Екатеринбургский «Урал» в товарищеском матче со счетом 2:1 обыграл команду «Кармиотисса», выступающую во втором дивизионе чемпионата Кипра.

    На 29-й минуте счет открыл Андрей Панюков, а на 53-й отличился Артем Юсупов. Киприоты свой единственный гол организовали на 62-й.

    На 65-й удаление заработал полузащитник «Урала» Чингиз Магомадов, но по регламенту контрольного матча российский клуб сделал замену.

    Вчера 4 февраля «Урал» сыграл вничью 1:1 с сербским клубом «Чукарички». 0

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