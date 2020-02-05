«Ахмат» сыграл вничью с «Железничаром»

Грозненскийв товарищеском матче на тренировочных сборах сыграл вничью сиз Боснии и Герцеговины — 2:2.

Грозненцы дважды вели в счете, но не смогли удержать преимущество несмотря на то, что на 36-й и 56-й минутах с поля были удалены два футболиста «Желизничара».

Следующий товарищеский матч клуб из Чечни проведет 6 февраля против болгарского «Лудогорца».

Товарищеские матчи. Клубы «Ахмат» — «Железничар» — 2:2 (0:0) Голы: 48 (1:0). Лендрич, 68 (1:1). Митришев, 71 (2:1). Штилич, 80 (2:2)«Ахмат»: Гудиев, Анхель, Адамов, Кармаев, Кадыров, Гащенков, Харин, Хакиев, Садулаев, Митришев, МбенгУдаления: (Железничар), 36. (Железничар), 56

Екатеринбургскийв товарищеском матче со счетом 2:1 обыграл команду, выступающую во втором дивизионе чемпионата Кипра.

На 29-й минуте счет открыл Андрей Панюков, а на 53-й отличился Артем Юсупов. Киприоты свой единственный гол организовали на 62-й.

На 65-й удаление заработал полузащитник «Урала» Чингиз Магомадов, но по регламенту контрольного матча российский клуб сделал замену.

Вчера 4 февраля «Урал» сыграл вничью 1:1 с сербским клубом «Чукарички». 0