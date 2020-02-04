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    Семин: Кокорин — не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива»

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал уход из команды нападающего Федора Смолова, который был арендован «Сельтой».

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Специалист также затронул информацию о возможном переходе в стан «железнодорожников» форварда «Зенита» Александра Кокорина.

    «Все стороны дали добро на переход Смолова — и тренерский штаб, и руководители клуба.

    Это общее решение, Федор сам захотел попробовать силы в Европе. Это будет аренда с правом дальнейшего выкупа.

    Тут ничего неожиданного нет. Федор давно хотел принять новый вызов, думал о Западе. Вот и все.

    Правда ли, что на замену Смолову "Локо" попытается приобрести Кокорина? Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.

    Если зимой Александр расторгнет контракт с "Зенитом" по соглашению сторон? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?

    А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Хотя он воспитанник "Локомотива", это сегодня не мой игрок», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0

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