Семин: Кокорин — не мой игрок, хотя он воспитанник «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива»прокомментировал уход из команды нападающего, который был арендован

Специалист также затронул информацию о возможном переходе в стан «железнодорожников» форварда «Зенита» Александра Кокорина.

«Все стороны дали добро на переход Смолова — и тренерский штаб, и руководители клуба.

Это общее решение, Федор сам захотел попробовать силы в Европе. Это будет аренда с правом дальнейшего выкупа.

Тут ничего неожиданного нет. Федор давно хотел принять новый вызов, думал о Западе. Вот и все.

Правда ли, что на замену Смолову "Локо" попытается приобрести Кокорина? Я не могу комментировать перспективы чужих игроков.

Если зимой Александр расторгнет контракт с "Зенитом" по соглашению сторон? Значит, дальше начнется новая жизнь. Я-то тут при чем, если расторгнет?

А если не расторгнет? Что я вам должен сказать? Хотя он воспитанник "Локомотива", это сегодня не мой игрок», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс». 0