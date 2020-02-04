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    Семин: «Локомотив» должен постоянно находиться вверху таблицы

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    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о комплектовании команды.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    После первой половины сезона «железнодорожники» занимают пятое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на 11 очков.

    «Проблемы всегда есть. Три года назад мы начали с 11-го места. Постепенно поднимались выше. За это время выиграли все трофеи в России. Согласитесь, это серьезный успех.

    Но когда заканчивается определенный этап, команда нуждается в реальном усилении. Нужно приобретать тех игроков, которые будут лучше предыдущих. Тогда развитие продолжится. А просто говорить, что "мы сделали акцент на свою школу"...

    Акцент на этой стратегии делать нужно. Но мы не имеем права брать в основу футболистов только ради красивой идеи. Потому что не сможем тогда продержаться на том уровне, которого достигли.

    Ведь "Локомотив" должен постоянно находиться вверху таблицы, сохранять стабильность. А играть только своими воспитанниками и не добиваться результатов...

    Сейчас в основе играют Миранчуки, Баринов, Жемалетдинов. Но так сложилось, подобралась хорошая плеяда.

    А если, допустим, в следующем возрасте нет таких талантов, значит, клуб должен остановиться? Не согласен с этим.

    Нужно развиваться за счет других резервов, находить таких же молодых игроков, оставлять у нас, не прозевать их. Иначе есть риск рухнуть вниз.

    У нас сложный чемпионат, и многие соперники усиливаются», — отметил Семин в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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