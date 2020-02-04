Колосков не видит оснований для расширения РПЛ

Почетный президент РФСзаявил, что он против расширения Российской Премьер-лиги до 18 команд.

По его мнению, в РПЛ есть 10 команд, которые могут либо вылететь, либо попасть в зону переходных игр. Чтобы себя обезопасить, они поднимают руки и голосуют за абсолютно не приемлемую, с его точки зрения, идею.

«Прежде всего, у нас не хватает квалифицированных футболистов на 16 команд. С восемнадцатью их тем более не будет. Во-вторых, за 26 лет работы в футболе я опробовал все системы.

К такому выводу мы пришли еще в союзные времена, когда у нас были южные команды! В наших российских реалиях мы не в состоянии обеспечить не то что хорошие, а даже приемлемые условия для проведения матчей.

Не вижу никаких оснований для расширения РПЛ», — цитирует Колоскова Sport-weekend. 0