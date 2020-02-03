«Зенит» проведет товарищеский матч с грузинским «Сабуртало»

на официальном сайте сообщил о проведении товарищеском матче с грузинским клубом

«Зенит» готовится ко второй части сезона ФК «Зенит» 10 000 Фрибет новичкам Играть!

Встреча состоится 6 февраля на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорм во время тренировочных сборов петербургского клуба. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

«Сабуртало» выступает в высшем дивизионе чемпионата Грузии. В сезоне 2019 года клуб из Тбилиси занял 3-е место в турнирной таблице грузинского чемпионата.

«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. 0