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    «Зенит» проведет товарищеский матч с грузинским «Сабуртало»

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    «Зенит» на официальном сайте сообщил о проведении товарищеском матче с грузинским клубом «Сабуртало».

    «Зенит» готовится ко второй части сезона
    «Зенит» готовится ко второй части сезона

    Встреча состоится 6 февраля на стадионе «Гильермо Амор» в испанском городе Бенидорм во время тренировочных сборов петербургского клуба. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск.

    «Сабуртало» выступает в высшем дивизионе чемпионата Грузии. В сезоне 2019 года клуб из Тбилиси занял 3-е место в турнирной таблице грузинского чемпионата.

    «Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя в лице «Краснодара» на 10 очков. 0

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