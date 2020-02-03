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    Слуцкий: Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах

    Футбол Рубин
    В рамках товарищеского поединка «Рубин» Леонида Слуцкого потерпел поражение от команды «Оденсе» со счетом 0:1. Наставник «бордовых» дал комментарий по этой встрече.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    «Сегодня мы играли с самым качественным соперником на этих сборах, команда сверхсовременная, очень быстрая, с качественными переходами, с высокой линией… То есть мы, по существу, играли с настоящей европейской плотностью. У нас что-то получалось, что-то не получалось, как это всегда бывает. Какими-то эпизодами преимуществом владел соперник, какими-то эпизодами у нас было много хороших моментов, которые мы были обязаны завершать, поэтому я бы не стал оценивать счёт. Что касается качества игры, то тоже было эпизодами: в какие-то моменты мы действовали правильно, хорошо, с быстрыми перестроениями, какие-то моменты неверно оценивали эпизоды и действовали не так, как мне бы хотелось. Но это на фоне нагрузки — раз и на фоне квалифицированного соперника — два. Получили рабочую информацию, спарринг очень сильный, и сам факт матча однозначно идёт в актив.

    Сантос показывает то, что и должен показывать. Он очень хорошо играет вверху, он выиграл все верховые единоборства, он очень быстрый, неуступчивый. Он защитник от слова "защищаться". Думаю, Уремович — Сантос будет самая быстрая пара центральных защитников в РПЛ. Если от него кто-то ждёт бразильского первого паса и сверхфилигранной техники… Да, технически он готов не так, как можно было ждать от бразильца, игравшего в Португалии. Но у него есть огромное количество других козырей. И когда мы принимали решение — у нас были варианты защитников более медленных и не таких злых в единоборствах, но с более хорошим началом атаки, — то мы подразумевали, что в паре центральных полузащитников у нас будут играть основные дирижёры игры, поэтому защитники нам нужны, чтобы защищаться», — цитирует специалиста официальный сайт «Рубина». 0

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