Карпин и «Ростов» подписали новое 5-летнее соглашение

Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц
«Ростов»
В сообщении указано, что срок действия нового договора составит 5 лет.
«Дорогие болельщики, мы рады сообщить, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин продлил контракт с клубом», — пишет пресс-служба «Ростова».
Карпин пришел в «Ростов» в 2017 году. Изначально ему был предложен контракт на 2,5 года. В связи с успешным выступлением команды, руководство приняло решение переподписать соглашение.
На данный момент «сельмаши» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. За 19 матчей «Ростов» набрал 34 очка, отставая от «Краснодара» на одно очко и от «Зенита» на 11 пунктов. 0