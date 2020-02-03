Карпин и «Ростов» подписали новое 5-летнее соглашение

На официальном сайте сообщили о том, что клубу удалось подписать новый контракт с нынешним главным тренером первой команды Валерием Карпиным.

В сообщении указано, что срок действия нового договора составит 5 лет.

«Дорогие болельщики, мы рады сообщить, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин продлил контракт с клубом», — пишет пресс-служба «Ростова».

Карпин пришел в «Ростов» в 2017 году. Изначально ему был предложен контракт на 2,5 года. В связи с успешным выступлением команды, руководство приняло решение переподписать соглашение.

На данный момент «сельмаши» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. За 19 матчей «Ростов» набрал 34 очка, отставая от «Краснодара» на одно очко и от «Зенита» на 11 пунктов. 0