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    • Карпин и «Ростов» подписали новое 5-летнее соглашение
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    Карпин и «Ростов» подписали новое 5-летнее соглашение

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    На официальном сайте ФК «Ростов» сообщили о том, что клубу удалось подписать новый контракт с нынешним главным тренером первой команды Валерием Карпиным.

    Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц
    Валерий Карпин и Арташес Арутюнянц

    В сообщении указано, что срок действия нового договора составит 5 лет.

    «Дорогие болельщики, мы рады сообщить, что главный тренер "Ростова" Валерий Карпин продлил контракт с клубом», — пишет пресс-служба «Ростова».

    Карпин пришел в «Ростов» в 2017 году. Изначально ему был предложен контракт на 2,5 года. В связи с успешным выступлением команды, руководство приняло решение переподписать соглашение.

    На данный момент «сельмаши» занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. За 19 матчей «Ростов» набрал 34 очка, отставая от «Краснодара» на одно очко и от «Зенита» на 11 пунктов. 0

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