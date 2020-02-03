Гасперини — лучший тренер 2019 года в Италии

Главный тренерстал лучшим тренером 2019 года в Италии, сообщает Calcio Mercato.

В качестве награды 62-летний менеджер получил «Золотую скамью». Источник также пишет, что Гасперини удалось обойти таких специалистов как Массимилиано Аллегри и Синиша Михайлович.

«Для меня большая гордость получить такую престижную награду, ставшую результатом труда многих людей — игроков, персонала, президента клуба и, конечно, всего города Бергамо. Мы надеемся продолжить наши успешные выступления и достичь еще больших целей», — сказал Гасперини в своем интервью.

Стоит отметить, что именно при Гасперини «Аталанта» впервые в своей истории вышла в Лигу чемпионов. 0