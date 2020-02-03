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    Влашич: Чалов способен заиграть в топ-клубе

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    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич высоко оценил потенциал своего партнера по команде Федора Чалова.

    Федор Чалов
    Федор Чалов

    «Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что "Пэлас" играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали — не то, что ему удобно.

    В Англии прогрессируешь, даже если играешь не за "Челси", а против него? Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

    Воспринял ли как шутку слухи о том, что "Челси" попробует подписать Чалова вместо Кавани? Нет, почему? Федор может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале" и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут», — цитирует Влашича Sport24.

    В текущем сезоне Чалов провел 11 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 0

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