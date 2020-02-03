Влашич: Чалов способен заиграть в топ-клубе

Полузащитниквысоко оценил потенциал своего партнера по команде

«Клуб из нижней части таблицы АПЛ был бы не лучшим выбором для Федора. Он зависим от команды и не может забивать голы без большого количества шансов. Не думаю, что "Пэлас" играет в атакующий футбол, который подошел бы Федору. Забросы издали — не то, что ему удобно.

В Англии прогрессируешь, даже если играешь не за "Челси", а против него? Не думаю. В России отличная лига, а Чалов выступает за команду, которая не пропускает еврокубки. Лучше бороться за Лигу чемпионов, чем за выживание.

Воспринял ли как шутку слухи о том, что "Челси" попробует подписать Чалова вместо Кавани? Нет, почему? Федор может заиграть в "Челси", "Манчестер Сити", "Барселоне" или "Реале" и адаптироваться к любой лиге. Уверен, предложения от больших клубов еще придут», — цитирует Влашича Sport24.

В текущем сезоне Чалов провел 11 матчей в РПЛ, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. 0