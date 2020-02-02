Тоттенхэм — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (02.02.2020)

Составы команд:
«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Тоби Алдервейрелд, Давинсон Санчес, Сон Хын Мин, Гарри Уинкс, Джовани Ло Чельсо, Деле Алли, Стивен Бергвейн, Серж Орье, Лукас Моура, Джафет Танганга.
«Манчестер Сити»: Кайл Уолкер, Рахим Стерлинг, Илкай Гюндоган, Серхио Агуэро, Александр Зинченко, Родриго Эрнандес, Кевин Де Брёйне, Фернандиньо, Рияд Марез, Николас Отаменди, Эдерсон.
Предыдущий матч соперников: «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.