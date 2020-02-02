Симеоне: Есть обеспокоенность по поводу турнирной ситуации

Главный тренер «Атлетико»прокомментировал результат 22-го тура чемпионата Испании с(0:1).

После очередной неудачи «Атлетико» оказался на шестом месте, оставшись с 36 очками. В трех последних турах «матрасники» не забили ни одного мяча, набрав лишь одно очко.

«Мы провели хороший матч. Первый тайм был очень хорошим в нашем исполнении. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались.

Второй тайм хорошо начал "Реал". Они разыграли классную комбинацию и забили. В концовке мы давили, но не смогли зацепиться за ничью. Теперь нужно продолжать работать и думать о следующем матче.

Почему заменил Морату? Он ушел с поля, потому что получил сильный ушиб. Не знал, насколько серьезно его повреждение, потому решил снять его.

Есть ли обеспокоенность в связи с нашей турнирной ситуацией? Конечно, есть. Нам нужно работать и прибавлять. Вернутся наши травмированные и позволят нам продолжать бороться», — цитирует AS аргентинского тренера.

8 февраля «Атлетико» сыграет дома с «Гранадой». 0