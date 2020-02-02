Моуринью рассчитывал на удаление Стерлинга

Главный тренер «Тоттенхэма»поделился эмоциями после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

«Я очень доволен своими игроками. Нам повезло в паре моментов, но, с другой стороны, очень, очень не повезло, что Рахим Стерлинг не получил красную карточку после VAR. Она была очевидной. Если бы мы на протяжении 75 минут играли в большинстве, это была бы совсем другая игра.

Я видел, что за такое уже удаляли с поля. Например, так было с Соном в матче с "Челси".

Парни сыграли феноменально. Сейв после пенальти был невероятен, и это воля Божья — ведь пенальти там не должно было быть.

Что касается гола Бергвейна, то он сыграл так остро, отличный вратарь просто не мог парировать этот мяч.

Попасть в топ-4 будет сложно. Мы участвуем в трех соревнованиях. Но это был хороший уик-энд для нас», — приводит слова Моуринью BBC. 0