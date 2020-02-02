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    Моуринью рассчитывал на удаление Стерлинга

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поделился эмоциями после матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (2:0).

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Я очень доволен своими игроками. Нам повезло в паре моментов, но, с другой стороны, очень, очень не повезло, что Рахим Стерлинг не получил красную карточку после VAR. Она была очевидной. Если бы мы на протяжении 75 минут играли в большинстве, это была бы совсем другая игра.

    Я видел, что за такое уже удаляли с поля. Например, так было с Соном в матче с "Челси".

    Парни сыграли феноменально. Сейв после пенальти был невероятен, и это воля Божья — ведь пенальти там не должно было быть.

    Что касается гола Бергвейна, то он сыграл так остро, отличный вратарь просто не мог парировать этот мяч.

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    • Попасть в топ-4 будет сложно. Мы участвуем в трех соревнованиях. Но это был хороший уик-энд для нас», — приводит слова Моуринью BBC. 0

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