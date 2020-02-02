Лэмпарду нужен новый вратарь

Главный тренерпотребовал у руководства клуба купить нового голкипера в летнее трансферное окно на смену испанца, сообщает COPE.

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:2), Лэмпард оставил Аррисабалагу на скамейке запасных. Вместо него ворота лондонского клуба защищал Вилли Кабальеро.

По данным источника, существует вероятность, что Аррисабалага уже не сыграет в нынешнем сезоне.

Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за 80 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2025 года.

В текущем сезоне на счету 25-летнего голкипера 31 матч, в которых он пропустил 43 мяча. Шесть раз он сыграл на ноль. 0