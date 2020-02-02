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    Лэмпарду нужен новый вратарь

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    Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард потребовал у руководства клуба купить нового голкипера в летнее трансферное окно на смену испанца Кепы Аррисабалаги, сообщает COPE.

    Фрэнк Лэмпард
    Фрэнк Лэмпард

    В матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Лестером» (2:2), Лэмпард оставил Аррисабалагу на скамейке запасных. Вместо него ворота лондонского клуба защищал Вилли Кабальеро.

    По данным источника, существует вероятность, что Аррисабалага уже не сыграет в нынешнем сезоне.

    Аррисабалага перешел в «Челси» из «Атлетика» в 2018 году за 80 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2025 года.

    В текущем сезоне на счету 25-летнего голкипера 31 матч, в которых он пропустил 43 мяча. Шесть раз он сыграл на ноль. 0

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