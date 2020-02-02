Иванович: Мне никогда не будет нравиться VAR

Защитникзаявил, что выступает против введения VAR в футболе.

Об этом Иванович сказал в интервью официальному сайту «Зенита».

«Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила бы: "Нет, так не пойдет, верните нам мяч". Так что я против VAR», — сказал Иванович.

«Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен», — добавил защитник.

По мнению Ивановича, VAR убивает эмоции в футболе:

«Если бы в футболе не было ошибок, "Реал" бы не выиграл Лигу чемпионов 13 раз. И "Барселона" бы столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Мое мнение: футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а потом судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти». 0