ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кевин де БрюйнеАПЛ. «Лестер» сыграл вничью с «Челси», «Тоттенхэм» против «Ман Сити»
  • 18:34
    • Милоевич может сменить Семина у руля «Локомотива»
  • 17:54
    • «Автомобилист» на последних минутах вырвал победу у «Магнитки»
  • 17:42
    • «Качели» на «Кинг Пауэр». «Лестер» сыграл вничью с «Челси»
  • 16:57
    • «Барыс» в результативном поединке обыграл «Авангард»
  • 16:23
    • «Сибирь» обыграла «Динамо» Минск
    Все новости спорта

    «Зенит» разгромил «Дюделанж»

    «Зенит» — «Дюделанж»: счет матча 4:0, обзор голов

    Футбол Зенит Товарищеские матчи РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Питерский «Зенит» в товарищеском матче на сборе в Испании разгромил люксембургский «Дюделанж» со счетом 4:0.

    «Зенит»
    «Зенит»

    Уже к 27-й минуте голами отметились Йордан Осорио, Себастьян Дриусси и Игорь Смольников. А под занавес встречи Алексей Сутормин реализовал пенальти.

    9 февраля коллектив Сергея Семака сыграет контрольный матч против московского ЦСКА.

    Товарищеский матч
    «Зенит» (Россия) — «Дюделанж» (Люксембург) — 4:0 (3:0)
    Голы: Осорио, 2 (1:0). Дриусси, 20 (2:0). Смольников, 27 (3:0). Сутормин, 84 — с пенальти (4:0)«Зенит»: Кержаков (Лунев, 46), Смольников (Караваев, 46), Ракицкий (Иванович, 46), Осорио (Прохин, 79), Дуглас Сантос (Жирков, 62), Барриос (Мусаев, 62), Оздоев (Капленко, 79), Шатов (Сутормин, 46), Дриусси (Шамкин, 79), Дзюба (Ерохин, 62), Азмун (Воробьев, 79)«Дюделанж»: Жубер, Клапп, Эверт, Дельгадо, Шнелль, Лесквой, Моррен, Гарос, Синани, Штольц, БерньеПредупреждение: Гарос, 18
    0
  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 января
  • 27/01/2020 в 22:25
    •
  • Прогноз
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»
  • 1.70
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Поквитаются ли «волки» с «МЮ» за вылет из Кубка Англии?
  • «Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Валенсия» продолжит удачную серию на «Месталье»?
  • «Валенсия» — «Сельта». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Поднимется ли «Монако» в верхнюю часть таблицы?
  • «Ним» — «Монако». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть10 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам ИгратьБонус 1000 рублей новичкам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Александр Овечкин Хоккей НХЛ. Дубль Овечкина и гол Кузнецова, три очка Малкина, шайбы Панарина и БучневичаОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 февраля 08:470
  • 15:17
    • «Лестер» и «Челси» назначили стартовые составы
  • 13:49
    • Кенин стала победительницей Australian Open
  • 14:49
    • Уорнок: Трансфер Игало для МЮ — это отчаяние
    Федор Смолов Футбол Шанс для обеих сторон. «Сельте» от Смолова нужен спасительный футболРеакция СМИ и комментарии — о переходе форварда сборной России Федора Смолова из «Локомотива» в «Сельту» Вчера в 13:580
  • Экспресс дня

  • «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити» порадуют результативностью?
  • 2.93
    •
  • 19:19
    • Комличенко помог «Динамо» обыграть «Слован»
  • 18:59
    • «Болонья» вырвала победу у «Брешии»
  • 18:57
    • Федун: Соболева еще по «Томи» помню хорошо
    Эдинсон Кавани Футбол Закрытие трансферного окна. Зима 2020. ОнлайнВ ведущих чемпионатах Европы (кроме российского) закрылось зимнее трансферное окно. Вот как это было 02:250
  • 11:07
    • Спортивным директором «Динамо» стал бывший ассистент Клоппа
  • 09:20
    • Реванш Нурмагомедова и Макгрегора может состояться осенью 2020 года
  • 09:03
    • Овечкин вышел на восьмое место в списке лучших снайперов НХЛ
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.74
  • Прогноз на матч ПСЖ — Монпелье
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.50
  • Прогноз на матч Кальяри — Парма
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.10
  • Прогноз на матч Ним — Монако
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.51
  • Прогноз на матч Страсбур — Лилль
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Анже — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Сассуоло — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Валенсия — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Нью-Джерси — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Детройт — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 03:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Джокович — Тим
  • Теннис
  • Завтра в 11:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие