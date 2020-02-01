«Реал» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор голов

Фрагмент матча
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Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Менди прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую «матрасников», где Бензема сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч точно в цель.
«Реал» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, увеличив отрыв от «Барселоны» до 6 очков. «Атлетико» с 36 очками в активе занимает 5-е место в чемпионате Испании.
Примера. 22-й тур
«Реал» — «Атлетико» — 1:0 (0:0)
Гол: Бензема, 56«Реал»: Куртуа, Серхио Рамос, Варан, Карвахаль, Менди, Модрич, Кроос (Васкес, 46), Иско (Винисиус Жуниор, 46), Каземиру, Вальверде, Бензема«Атлетико»: Облак, Савич, Врсалько, Фелипе, Лоди, Сауль, Льоренте, Партей (Камельо, 74), Мората (Лемар, 50), Корреа, Витоло (Феррейра-Карраско, 71)Предупреждения: Фелипе, 66. Врсалько, 80. Менди, 83. Каземиру, 88