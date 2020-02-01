«Реал» — «Атлетико»: счет матча 1:0, обзор голов

Мадридскийодержал домашнюю победу над столичным(1:0) в матче 22-го тура чемпионата Испании.

Единственный мяч был забит на 56-й минуте. Менди прострелил с левого края чужой штрафной во вратарскую «матрасников», где Бензема сыграл на опережение и ударом в касание отправил мяч точно в цель.

«Реал» с 49 очками возглавляет турнирную таблицу Примеры, увеличив отрыв от «Барселоны» до 6 очков. «Атлетико» с 36 очками в активе занимает 5-е место в чемпионате Испании.