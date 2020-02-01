Погба — главная летняя трансферная цель «Ювентуса»

предпримет попытку вернутьв Турин предстоящим летом, утверждает Calciomercato.

В зимнее трансферное окно нападающий остался в «МЮ», несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе. И теперь, по сведениям источника, француз стал основной трансферное целью «Ювентуса» в следующее трансферное окно.

Как отмечает издание, Погба — не единственный игрок, кого хотят заполучить туринцы. В планы «старой синьоры» входит также летнее приобретение 19-летнего хавбека «Брешии» Сандро Тонали.

Напомним, что 2016 году Погба переехал из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. 0