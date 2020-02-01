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    Погба — главная летняя трансферная цель «Ювентуса»

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    «Ювентус» предпримет попытку вернуть Поля Погба в Турин предстоящим летом, утверждает Calciomercato.

    Поль Погба
    Поль Погба

    В зимнее трансферное окно нападающий остался в «МЮ», несмотря на многочисленные слухи о возможном переходе. И теперь, по сведениям источника, француз стал основной трансферное целью «Ювентуса» в следующее трансферное окно.

    Как отмечает издание, Погба — не единственный игрок, кого хотят заполучить туринцы. В планы «старой синьоры» входит также летнее приобретение 19-летнего хавбека «Брешии» Сандро Тонали.

    Напомним, что 2016 году Погба переехал из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» за 105 миллионов евро. 0

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