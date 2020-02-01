«Майнц» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

Мюнхенскаяодержала гостевую победу над(3:1) в матче 20-го тура чемпионата Германии.

В составе победителей отличились Роберт Левандовский, Томас Мюллер и Тьяго Алькантара.

Этот гол стал 150-м для польского форварда в бундеслиге за мюнхенский клуб. Для этого ему потребовалось 179 матчей.

Единственный мяч «Майнца» забил Йерри Сент-Юст.

Мюнхенцы поднялась на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Майнц» идет 15-м с 18 очками.

Следующий матч команда Ханса-Дитера Флика проведет с «Лейпцигом» 9 февраля. «Майнцу» 8 февраля предстоит встретиться с берлинской «Гертой».