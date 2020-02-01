«Майнц» — «Бавария»: счет матча 1:3, обзор голов

Фрагмиент матча
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В составе победителей отличились Роберт Левандовский, Томас Мюллер и Тьяго Алькантара.
Этот гол стал 150-м для польского форварда в бундеслиге за мюнхенский клуб. Для этого ему потребовалось 179 матчей.
Единственный мяч «Майнца» забил Йерри Сент-Юст.
Мюнхенцы поднялась на первую строчку в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 42 очка. «Майнц» идет 15-м с 18 очками.
Следующий матч команда Ханса-Дитера Флика проведет с «Лейпцигом» 9 февраля. «Майнцу» 8 февраля предстоит встретиться с берлинской «Гертой».
Бундеслига. 20-й тур
«Майнц» — «Бавария» — 1:3 (1:3)
Голы: Левандовски, 8 (0:1). Т.Мюллер, 14 (0:2). Тиагу Алькантара, 26 (0:3). Сен Жюст, 45 (1:3)«Майнц»: Центнер, Брозински, Ниакате, Сен Жюст, Куэйсон, Озтунали, Баку, Баррейро (Онисиво, 72), Кунде (Латца, 32), Боэтиус, Матета (Солои, 74)«Бавария»: Нойер, Боатенг, Алаба, Павар, Киммих, Т.Мюллер (Коутинью, 65), Перишич (Толиссо, 90), Тиагу Алькантара, Горецка (Гнабри, 65), Дэйвис, ЛевандовскиПредупреждения: Сен Жюст, 57. Горецка, 65. Боэтиус, 87. Латца, 88