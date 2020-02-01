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    «Качели» на «Кинг Пауэр». «Лестер» сыграл вничью с «Челси»

    «Лестер» — «Челси»: счет 2:2, обзор голов

    Футбол Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Челси Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    «Лестер Сити» на своем поле сыграл результативную ничью с «Челси» Фрэнка Лэмпарда (2:2).

    Харви Барнс и Калум Хадсон-Одои
    Харви Барнс и Калум Хадсон-Одои

    Первый тайм прошел без забитых голов, при этом активнее были гости. На старте второй половины встречи счет открыл Антонио Рюдигер точным ударом головой. Чуть меньше чем через 10 минут Харви Барнс прорвался в штрафную и с левого угла пробил по воротам. Вследствие рикошета мяч попал в дальний угол.

    На 64 минуте Бен Чилуэлл вывел хозяев вперед, оказавшись на ударной позиции после передачи Юри Тилеманса. Британец расстрелял ворота Вилли Кабальеро.

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    На 71 минуте Рюдигер оформил дубль после подачи Маунта со штрафного. Защитник снова забил головой.

    «Лестер» третий с 49 очками. «Челси» на четвертом месте, имея 41 пункт.

    АПЛ. 25 тур
    «Лестер» — «Челси» — 2:2
    «Лестер»: Шмейхель, Чилуэлл, Сеюнджю, Эванс, Рикарду Перейра, Мэддисон, Тилеманс (Прат, 80), Чоудури, Барнс, Перес, Варди (Ихеаначо, 80)«Челси»: Кабальеро, Рюдигер, Аспиликуэта, Джеймс, Кристенсен, Канте, Маунт, Хадсон-Одои, Жоржиньо (Ковачич, 74), Педро (Виллиан, 74), Абрахам (Баркли, 83)Голы: 0:1 — 46 Рюдигер, 1:1 — 54 Барнс, 2:1 — 64 Чилуэлл, 2:2 — 71 РюдигерПредупреждения: Жоржиньо (56), Мэддисон (61), Ковачич (76), Эванс (90)
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