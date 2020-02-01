«Лестер» — «Челси»: счет 2:2, обзор голов

на своем поле сыграл результативную ничью сФрэнка Лэмпарда (2:2).

Первый тайм прошел без забитых голов, при этом активнее были гости. На старте второй половины встречи счет открыл Антонио Рюдигер точным ударом головой. Чуть меньше чем через 10 минут Харви Барнс прорвался в штрафную и с левого угла пробил по воротам. Вследствие рикошета мяч попал в дальний угол.

На 64 минуте Бен Чилуэлл вывел хозяев вперед, оказавшись на ударной позиции после передачи Юри Тилеманса. Британец расстрелял ворота Вилли Кабальеро.

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На 71 минуте Рюдигер оформил дубль после подачи Маунта со штрафного. Защитник снова забил головой.

«Лестер» третий с 49 очками. «Челси» на четвертом месте, имея 41 пункт.