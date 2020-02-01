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    Комличенко помог «Динамо» обыграть «Слован»

    «Динамо» — «Слован»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Московское «Динамо» победило либерецкий «Слован» (2:0) в товарищеском матче в рамках тренировочного сбора в Турции.

    «Динамо»
    «Динамо»

    Счет с пенальти во втором тайме открыл новичок бело-голубых форвард Николай Комличенко, а окончательный счет установил Максим Данилин.

    Коллектив Кирилла Новикова 5 февраля проведет сразу два спарринга против «Вентспилса» и «Войводины».

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Динамо» — «Слован Л» — 2:0 (0:0)
    Голы: Комличенко, 71 — с пенальти (1:0). Данилин, 88 (2:0)«Динамо»: Шунин, Ордец (Калачев, 83), Шуньич, Скопинцев, Паршивлюк, Нойштедтер (Карапузов, 62), Рауш (Москвичев, 62), Юсупов, Шиманьски (Гоманюк, 46), Комличенко (Данилин, 78), Филипп (Усанов, 78)«Слован»: Нгуэн, Микула, Качараба, Чалуш, Хюбш, Мара, Алибеков, Малински, Пешек, Балуце (Беран, 74), Кухта (Рондич, 66)Предупреждения: Шунич (6), Микула (45+1), Малински (47), Ордец (57), Нойштедтер (59), Балуце (59)

    Грозненский «Ахмат» в товарищеском матче уступил «Шахтеру» из Солигорска со счетом 1:3.

    Товарищеские матчи. Клубы
    «Ахмат» — «Шахтер С» — 1:3 (0:2)
    Голы: Хващинский, 3 (0:1). Диасамидзе, 30 (0:2). Кадыров, 47 (1:2). Бодул, 77 — с пенальти (1:3)

    Еще в одной встрече «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» из Трнавы — 2:2.

    Товарищеский матч
    «Сочи» — «Спартак Тр» — 2:2 (1:2)
    Голы: Яо Н'Горан, 10 (0:1). Орландич, 31 (0:2). Набиуллин, 36 (1:2). Цаллагов, 57 (2:2)«Сочи»: Н.Заболотный, Цаллагов (Шакуро, 60), Заика (Коркин, 60), Мевля (Калугин, 30), Новосельцев (Миладинович, 60), Набиуллин (Померко, 60), Бурмистров (Мостовой, 60), Лагатор (Колдунов, 60), Нобоа (Бахтияров, 60), Полоз (Боковой, 60), Карапетян (А.Заболотный, 60)
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