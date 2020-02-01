«Рубин» заинтересован в услугах хавбека «Ольборга»

Полузащитник датскогоможет продолжить карьеру в казанском, сообщает bold.dk.

Как передает источник, клубы уже ведут переговоры о трансфере. Руководство «Ольборга» и агент Абильдгора информацию о переходе футболиста в «Рубин» комментировать не стали.

Отмечается, что 23-летний хавбек не поехал с командой в Испанию на зимний сбор.

Абильдгор — воспитанник «Ольборга». За основную команду провел 91 матч, забил четыре мяча и сделал три голевых передачи.

В 2019 году в составе молодежной сборной Дании Абильдгор принял участие в чемпионате Европы U21. 0