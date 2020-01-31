«Локомотив» объявил состав на сбор в Катаре

На официальной страницев Twitter было указано, кто из футболистов поедет на сборы в Катар.

В список попало 25 игроков:

Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.

Защитники: Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило.

Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, М. Мухин, Ан. Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Ал. Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.

Нападающие: Жемалетдинов, Эдер.

«Железнодорожники» проведут в Катаре 10 дней. 10 февраля команда покинет страну.

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