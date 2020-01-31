«Локомотив» объявил состав на сбор в Катаре

Джефферсон Фарфан
«Локомотив»
В список попало 25 игроков:
Вратари: Гилерме, Коченков, Медведев.
Защитники: Чорлука, Хёведес, Кверквелия, Магкеев, Идову, Живоглядов, Мурило.
Полузащитники: Рыбус, Игнатьев, Баринов, Куликов, Крыховяк, М. Мухин, Ан. Миранчук, Жоау Мариу, Тугарев, Ал. Миранчук, Коломейцев, Рыбчинский, Фарфан.
Нападающие: Жемалетдинов, Эдер.
«Железнодорожники» проведут в Катаре 10 дней. 10 февраля команда покинет страну.
А вот и наш состав на #КубокПариматчПремьер 🏆 #РЖДТренировочныеСборы 🇶🇦 pic.twitter.com/mPZWcRHXzF— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) January 31, 2020