«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса»

Эмре Джан
twitter.com/BVB
Немецкий клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро.
Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.
Напомним, Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в июле 2018 года в качестве свободного агента.
Всего он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.
В текущем сезоне 26-летний полузащитник только восемь раз появлялся на поле.
Nennt ihn #einfachEmre! pic.twitter.com/QXhxQEs0dH— Borussia Dortmund (@BVB) January 31, 2020