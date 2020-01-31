«Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса»

Полузащитник туринского «Ювентуса»перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба «бьянконери».

Немецкий клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро.

Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.

Напомним, Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в июле 2018 года в качестве свободного агента.

Всего он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

В текущем сезоне 26-летний полузащитник только восемь раз появлялся на поле.

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