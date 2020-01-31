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    «Боруссия» арендовала Джана у «Ювентуса»

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    Полузащитник туринского «Ювентуса» Эмре Джан перешел в дортмундскую «Боруссию», сообщает пресс-служба «бьянконери».

    Эмре Джан
    Эмре Джан

    Немецкий клуб арендовал 26-летнего хавбека до конца сезона за 1 млн евро.

    Соглашение предусматривает обязательный выкуп игрока за 25 млн евро, если будут выполнены определенные условия. Платеж следует осуществить в течение трех финансовых лет.

    Напомним, Джан перешел в «Ювентус» из «Ливерпуля» в июле 2018 года в качестве свободного агента.

    Всего он провел за туринский клуб 45 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

    В текущем сезоне 26-летний полузащитник только восемь раз появлялся на поле.

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