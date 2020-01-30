Цорн назвал сделку по Соболеву «своевременной и удачной»

Генеральный директор «Спартака»прокомментировал переход в команду нападающегоиз «Крыльев Советов».

«Сделка по Александру Соболеву для нас весьма своевременная и удачная. Мы давно наблюдали за форвардом "Крыльев Советов" — благо Саша с самого начала сезона привлек к себе внимание яркой и результативной игрой.

Впрочем, мы не стали торопить события и взяли паузу в переговорах до зимы. Важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Признаюсь, в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Соболеву с нашей стороны, но на тот момент мы не были на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

В итоге достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости. Думаю, и для Саши это будет дополнительным стимулом как можно лучше зарекомендовать себя.

В лице Александра мы получаем молодого и безусловно талантливого российского форварда, к тому же уже сейчас являющегося кандидатом в сборную страны. Важно, что в переходе игрока был лично заинтересован Доменико Тедеско, который видит в Соболеве большой потенциал и возможность вариативности в атакующих действиях.

Со своей стороны клуб приложит максимум усилий, чтобы Саша продолжал прогрессировать и развивать свои бомбардирские и командные качества», — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака». 0