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    «Зенит» объявил об уходе полузащитника

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    «Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Роберта Мака.

    Роберт Мак
    Роберт Мак

    «Сине-бело-голубые» и словацкий футболист договорились о прекращении сотрудничества.

    Мак — двукратный обладатель награды имени Петра Дубовского, присуждаемой лучшим молодым игрокам Словакии. В июле 2016 года полузащитник присоединился к «Зениту». Сезон-2017/18 провел на правах аренды в ПАОКе.

    В составе «сине-бело-голубых» футболист отыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, а также стал чемпионом России.

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