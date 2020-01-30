«Зенит» объявил об уходе полузащитника

«Зенит» на своем официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника

«Сине-бело-голубые» и словацкий футболист договорились о прекращении сотрудничества.

Мак — двукратный обладатель награды имени Петра Дубовского, присуждаемой лучшим молодым игрокам Словакии. В июле 2016 года полузащитник присоединился к «Зениту». Сезон-2017/18 провел на правах аренды в ПАОКе.

В составе «сине-бело-голубых» футболист отыграл 72 матча, забил 14 мячей и отдал 10 результативных передач, а также стал чемпионом России.

Ранее появилась информация, что Мак продолжит карьеру в «Коньяспоре». 0