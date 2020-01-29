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    Соболев: Благодаря выступлению за «Крылья» моя мечта стала реальностью

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    Нападающий Александр Соболев прокомментировал свой переход из «Крыльев Советов» в ЦСКА на правах аренды.

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «В первую очередь хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Тренерский штаб, руководство и сотрудников клуба, а также отдельно самарских болельщиков .

    Благодаря всем вам, я смог добиться высшей цели любого российского футболиста — вызова в сборную. Понимаю, что это был аванс в моей футбольной карьере.

    Благодаря выступлению за самарский клуб моя мечта стала реальностью. Мне еще много предстоит работать,чтобы в дальнейшем заслужить доверие главной команды страны.

    И я благодарен "Крыльям", что у меня появился такой шанс. Сейчас я перехожу в другой клуб, но Самара для меня стала второй родиной, новым трамплином в моей карьере.

    Я всегда с удовольствием буду вспоминать людей, с которыми работал в Крыльях», — приводит слова игрока клубная пресс-служба. 0

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