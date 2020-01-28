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    Cульшер: В январе сложно подписывать новичков

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер прокомментировал активность клуба на трансферном рынке в январе.

    Уле Гуннар Сульшер
    Уле Гуннар Сульшер

    «У меня нет сейчас никаких новостей о трансферах. Нечего сказать, мои мысли только об игре. В январе очень трудно заключать сделки. Я даже не помню, когда последний раз удавалось хорошее трансферное окно зимой. Это очень тяжело, потому что клубы не хотят в середине сезона терять своих лучших игроков.

    Летом к нам вернется Алексис Санчес. Он вернётся летом и докажет, что вы все ошибались», — цитирует Сульшера Sky Sports.

    «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0

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