Cульшер: В январе сложно подписывать новичков

Главный тренерпрокомментировал активность клуба на трансферном рынке в январе.

«У меня нет сейчас никаких новостей о трансферах. Нечего сказать, мои мысли только об игре. В январе очень трудно заключать сделки. Я даже не помню, когда последний раз удавалось хорошее трансферное окно зимой. Это очень тяжело, потому что клубы не хотят в середине сезона терять своих лучших игроков.

Летом к нам вернется Алексис Санчес. Он вернётся летом и докажет, что вы все ошибались», — цитирует Сульшера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. 0